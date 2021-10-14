Подростка убили во время обряда под Рязанью: что о нем известно
Источник рассказал о подростке, которого нашли мертвым в лесу в Рязанской области. Напомним, 52-летний отчим и его 29-летняя сожительница могли совершить ритуальное убийство.
По словам собеседника, 15-летний подросток был обычным парнем: учился в школе, в свободное время катался на мотоцикле. Собеседник оценил ребенка как адекватного.
В школе подросток учился на тройки и четверки. Вредных привычек за ним не замечали, сообщил источник телеканалу «360».
9 октября в полицию поступило сообщение об исчезновении подростка. Тревогу забила мать. Спустя пять дней поисков ее сына нашли в лесу под мусором и замлей. На теле были следы насильственной смерти.
По подозрению в убийстве задержали бывшего отчима и его женщину. Мужчина заявил, что убийство было случайным - сожительница хотела оглушить мальчика гаечным ключом и провести обряд, но в итоге убила парня.