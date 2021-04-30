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Происшествия

Подпольные петербургские гиды не поделили крышу. Ссора закончилась стрельбой в центре города

Анастасия Красильникова
30 апреля, 2021 11:36
1 мин
Анастасия Красильникова
30 апреля, 2021 11:36
1 мин
Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку конфликта между организаторами нелегальных экскурсий по петербургским крышам. Ссора закончилась стрельбой в центре города.

Как сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, перепалка случилась ночью 30 апреля. Двое молодых людей, пытаясь наперегонки занять крышу, поссорились у входа в парадную на улице Восстания. В итоге один из гидов выстрелил в другого из газового пистолета.

Пострадавшего с ранением щеки доставили в больницу. Он обратился в полицию, рассказал о случившемся, стрелка задержали. Пистолет у молодого человека изъяли, на него составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство).

Будут ли молодых людей привлекать к ответственности за организацию подпольных экскурсий в пресс-службе ведомства не уточнили, пишет РИА «Новости».

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