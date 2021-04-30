Подпольные петербургские гиды не поделили крышу. Ссора закончилась стрельбой в центре города

Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку конфликта между организаторами нелегальных экскурсий по петербургским крышам. Ссора закончилась стрельбой в центре города.

Как сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, перепалка случилась ночью 30 апреля. Двое молодых людей, пытаясь наперегонки занять крышу, поссорились у входа в парадную на улице Восстания. В итоге один из гидов выстрелил в другого из газового пистолета.

Пострадавшего с ранением щеки доставили в больницу. Он обратился в полицию, рассказал о случившемся, стрелка задержали. Пистолет у молодого человека изъяли, на него составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство).

Будут ли молодых людей привлекать к ответственности за организацию подпольных экскурсий в пресс-службе ведомства не уточнили, пишет РИА «Новости».