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Происшествия
Подозреваемого в смертельном отравлении арбузов из «Магнита» выпустили из СИЗО
11 октября, 2021 11:28
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Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Мосгорсуд освободил из СИЗО Антона Котова - подозреваемого по делу о смертельном отравлении арбузами в Москве. Напомним, от них погибли два человека: 61-летняя бабушка и ее 15-летняя внучка.
Новая мера пресечения - домашний арест. Об этом РЕН ТВ сообщил его адвокат Андрей Сергеев.
Котов был арестован до 10 ноября. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.
10 сентября стало известно об отравлении арбузами семьи на Совхозной улице в Москве. Приоритетная версия инцидента - нарушение правил дезинсекции в «Магните», где был куплен арбуз. Сообщалось, что в крови погибших был этиленгликоль и цигатрин.
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