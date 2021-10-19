Подозреваемая в убийстве 9-летней Сони Жаворонковой ранее пыталась похитить детей
Ульяная Ланская, которую подозревают в убийстве 9-летней девочки в Вологде, ранее пыталась похитить детей. Несколько дней назад она следила за детьми знакомой и хотела забрать их из детского сада.
Об этом сообщила бывшая коллега Ланской Елена. По ее словам, предыдущее имя Ланской - Мария. Женщина лишена родительских прав, а ее дети воспитываются бабушкой и дедушкой.
Елена сказала Telegram-каналу Mash, что пару дней назад Ланская пряталась за деревьями и следила за ее детьми.
Напомним, 18 октября в квартире Ланской нашли мертвой третьеклассницу Соню Жаворонкову. Она пропала 16 числа - камеры видеонаблюдения запечатлели Ланскую с двумя девочками. Предварительно, женщина заманила их в квартиру. Один ребенок остался жив. Подозреваемую в убийстве задержали в поезде.