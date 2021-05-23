Подъем в никуда: трагедия на фуникулере в Италии унесла жизни 12 человек

Происшествия

Падение кабины с канатной дороги в Италии стало причиной гибели 12 человек. Двух пострадавших детей госпитализировали на вертолете.

Фуникулер, ходивший от населенного пункта Стреза к горе Моттароне пострадал от обрыва каната. Кабина не доехала до вершины около 300 метров, сообщает «Коммерсантъ».

Ранее стало известно, что дорога не функционировала в период пандемии и была впервые запущена сегодня.