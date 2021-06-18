Новости – Происшествия
Происшествия
Подделка документов о вакцинации довела москвичей до суда
18 июня, 2021 22:29
1 мин
1 мин
Dinendra Haria/Keystone Press Agency
В Управлении экономической безопасности московского МВД озаботились поддельными документами о вакцинации.
Силовики возбудили порядка 24 уголовных дел. Большая часть - по статье об изготовлении и обороте поддельных документов. Так, к примеру, на севере столицы была задержана женщина, продававшая поддельные сертификаты о прививке.
Как сообщает Znak.com, также был задержан доставлявший поддельные справки курьер, после которого удалось выйти на нелегального изготовителя.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку