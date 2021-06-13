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Происшествия
Под Санкт-Петербургом перевернулся полный людей экскурсионный автобус
13 июня, 2021 18:41
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
В Ленинградской области в аварию попал туристический автобус, в котором находилось около 45 человек.
По предварительным данным, ДТП произошло в районе деревни Верхние Мандроги. Водитель не справился с управлением из-за сильного дождя.
«Фонтанка» сообщает о десяти пострадавших, другие СМИ дают оценку в 11 человек. Большая часть была госпитализирована в Подпорожскую больницу.
На месте работают медики и пожарные. По оперативным данным, обошлось без погибших.
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