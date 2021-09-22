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Происшествия
«Платья не для мужиков?»: петербургских мужчин в платьях задержали
22 сентября, 2021 23:12
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ovdinfo.org
На Лиговском проспекте, у здания Московского вокзала в центре Санкт-Петербурга замечены трое мужчин в женских платьях с пикетами. Акция обернулась задержаниями.
В руках мужчин были плакаты с призывами стереть гендерные стереотипы в плане ношения платьев мужчинами. «Платья не для мужиков?», «Я, Мы — свобода выбора», «Купи меня», — такие плакаты держали активисты.
Акция была несогласованной, это выяснил прибывший на место наряд полиции. Мужчин увезли в участок.
Ранее против гендерных стереотипов в детской одежде выступили опрошенные родители компанией LOLOCLO.
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