Пилоты «потерялись» в пространстве: причины катастрофы Ан-26 фактически определены

Происшествия

Специалисты в деталях восстановили ситуацию на борту Ан-26 перед крушением 6 июля. О том, что причины фактически определены, ясно из информации Росавиации по безопасности полетов и последующих рекомендаций.

Чтобы посадить самолет, экипажу под управлением опытного летчика Дмитрия Никифорова надо было пролететь мимо аэродрома, развернуться над морем и вернуться к месту посадки. Последний участок маршрута самый сложный: летчикам предстояло одновременно снизиться и вписаться в довольно узкий проем.

В тот день для посадки были нелучшие условия: низкая облачность и сильный ветер. Не исключено, что из-за них Никифоров совершил ошибку еще на подлете к поселку Паланы - установлено, что воздушное судно отклонилось от посадочного курса, а затем стало отдаляться еще больше.

Диспетчер заметил ошибку и запретил пилотам снижаться - летчикам предложили остаться на высоте 800 метров. Несмотря ни на что экипаж принял решение о посадке - в результате машина на скорости 340 км/ч врезалась в скалу.

Самописцы оказались под водой. Магнитофон из кабины пилотов, записывающий их переговоры, найти не удалось, хотя он, вероятно, мог дать ответ на вопрос, как опытный летчик допустил грубые ошибки при посадке.

Участник расследования сказал «Коммерсанту», что пилоты явно «потерялись» в пространстве. Почему они игнорировали показания приборов и предостережения диспетчера, он затруднился предполагать.

После катастрофы Росавиация дала рекомендации авиакомпаниям. Они касаются диспетчеров и пилотов. В частности, ведомство требует научить диспетчеров вести переговоры с пилотами в ситуациях, подобной этой, а летчиков - предотвращению столкновения с землей в случае, если самолет исправен.

Напомним, 6 июля пассажирский самолет, следующий из Петропавловска-Камчатского, разбился вблизи Палан. Погибли 28 человек.