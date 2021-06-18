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Происшествия
Первый президент Украины настаивает на пересмотре соглашений по Донбассу
18 июня, 2021 19:38
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Olena Khudiakova/Keystone Press Agency
Возглавляющий украинскую делегацию на переговорах по Донбассу Леонид Кравчук заявил о необходимости пересмотра Минских соглашений.
По его словам, это является важнейшим условием достижения какого-либо прогресса. Данное заявление было сделано первым президентом Украины во время телеэфира.
«Пока там идет война, пока там стреляют и убивают, пока не созданы предпосылки, решать любые политические вопросы — выборы или организация власти — просто невозможно…» - приводит его слова информагентство REGNUM.
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