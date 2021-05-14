Пентагон «набрал в рот воды» и не смог отреагировать на действия российских Вооруженных сил

Происшествия

Вооруженные силы Соединенных Штатов нарушили протоколы деконфликтации на северо-востоке Сирии и попытались провести колонну военной техники. Военная полиция ВС РФ остановила американскую технику и развернула в обратном направлении. Об этом заявил замглавы Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов. Минобороны США прокомментировать это сообщение не смогло.

«На северо-востоке Сирии в провинции Хасеке зафиксирован очередной случай нарушения протоколов деконфликтации со стороны незаконно находящихся на территории Сирии подразделений вооруженных сил США», - сообщил Карпов.

Он пояснил, что американская военная колонна передвигалась по трассе М-4 в западном направлении. В её составе были шесть бронеавтомобилей типа MRAP. При этом техника военных США двигалась по несогласованному маршруту и без предварительного уведомления.

«Колонна была остановлена патрулем российской военной полиции и возвращена в обратном направлении», - рассказал контр-адмирал.

За комментарием по инциденту с колонной к Минобороны США обратилось информагентство «ТАСС». В Пентагоне ответить по факту произошедшего не смогли.

«Спасибо за запрос. Министерству обороны нечего предоставить вам по нему», - приводит ответ официального представителя Минобороны США Джессики Макналти «ТАСС».