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Происшествия
Пассажирский автобус влетел в фонарь в центре Москвы – пострадали 10 человек
14 апреля, 2021 09:04
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Сегодня утром столице произошло дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта. Пассажирский автобус влетел в мачту освещения прямо в центре города – на Марксистской улице. В результате столкновения пострадали 10 человек, на месте работают экстренные службы.
Известно, что инцидент случился в половину восьмого утра. В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что столкновение со столбом зажало водителя в салоне транспортного средства. Проводится деблокация.
Специалисты установили к этой минуте и причину аварии – как оказалось, самочувствие водителя резко ухудшилось, в результате чего он не смог справиться с управлением, передает «РИАМО». Они уточнили, что разлива топлива и возгорания не было.
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