Пассажирский автобус влетел в фонарь в центре Москвы – пострадали 10 человек

Происшествия

Сегодня утром столице произошло дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта. Пассажирский автобус влетел в мачту освещения прямо в центре города – на Марксистской улице. В результате столкновения пострадали 10 человек, на месте работают экстренные службы.

Известно, что инцидент случился в половину восьмого утра. В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что столкновение со столбом зажало водителя в салоне транспортного средства. Проводится деблокация.

Специалисты установили к этой минуте и причину аварии – как оказалось, самочувствие водителя резко ухудшилось, в результате чего он не смог справиться с управлением, передает «РИАМО». Они уточнили, что разлива топлива и возгорания не было.