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Происшествия
Пассажир гидроцикла утонул в водоёме в Орехово-Зуево
24 сентября, 2021 22:18
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moto-teh.ru
ГСУ СК России по Московской области возбудило уголовное дело по факту смерти 23-летнего утопленника, скончавшегося в результате передвижения на гидроцикле с другом. Отмечается, что погибший был только пассажиром.
Мужчина вылетел из гидроцикла в воду на повороте и утонул, не имея при себе спасательного жилета. На управлявшего гидроциклом мужчину завели уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Фигурант признал вину и поведал обстоятельствах произошедшего на допросе. В качестве наказания избрана подписка о невыезде.
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