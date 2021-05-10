Палестинцы снова подрались с полицией на Храмовой горе

Происшествия

Сегодня утром возобновились беспорядки в арабской части Иерусалима. Как сообщило агентство AFP, в столкновениях между палестинцами и израильскими полицейскими в районе мечети аль-Акса были ранены свыше ста человек.

Израильская сторона обвиняетво всем палестинцев – якобы они начали забрасывать полицейских камнями. Палестинцы, в свою очередь, считают, что беспорядки были спровоцированы полицией: израильские стражи порядка первыми применили резиновые пули и слезоточивый газ.

Беспорядки на Храмовой горе начались 22 апреля и продолжились в мае, во время празднования одного из главных мусульманских праздников – Рамадана. Поводом для столкновений стало решение властей Израиля о выселении нескольких арабских семей. В попытках утихомирить бунтующую арабскую молодежь полиция применила спецсредства, а затем пыталась взять штурмом мечеть аль-Акса, где в тот момент мусульмане совершали пятничную молитву.

Несмотря на запрет полиции, к Храмовой горе пришли также активисты еврейского движения «Возвращаемся на гору»: они пытались устроить шествие с флагами в честь Дня Иерусалима прямо в эпицентре беспорядков. В настоящее время доступ евреям на Храмовую гору закрыт, в город стягивают дополнительные отряды полиции.

Ситуацию осложняет и то, что полиция отказалась пропустить сотрудников Красного креста для оказания первой помощи пострадавшим. Свою обеспокоенность происходящим в Иерусалиме выразили в США, Евросоюзе, России и в ООН. А глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем telegram назвал действия израильской полиции «беспределом».