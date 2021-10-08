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Происшествия
Отравившиеся алкоголем стали жертвами смертельной иронии - они закупались в «Удаче»
8 октября, 2021 16:53
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Zamir Usmanov/Global Look Press
Отравившиеся поддельным алкоголем покупали его в магазине «Удача.
В Оренбургской области уволилось число жертв контрафактного алкоголя. На данный момент известно о 18 смертельных отравлениях. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Днем ранее было известно о десяти погибших.
При этом стало известно, что в селе, где отравились местные жители, некачественный алкоголь продавался единственном магазине. Его название «Удача», сообщили источники «Интерфакса».
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