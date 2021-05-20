Отравителя 30 человек в Москве посадили на 16 лет

Происшествия

Басманный суд Москвы приговорил к 16 годам строгого режима «лимонадного отравителя» Мурата Сабанова. Он знакомился с жертвами в общественном пространстве «Яма» и предлагал напитки с транквилизаторами.

Сабанов признан виновным по статьям о разбое, краже, похищении паспорта и мошенничестве с использованием электронных средств платежа. Также суд удовлетворил иски потерпевших и постановил взыскать с мужчины около 1,8 млн рублей. Об этом пишет РБК.

Гособвинение хотело для Сабанова 17 лет колонии.

Мужчину задержали в 2019 году. Было установлено, что он знакомился с подвыпившими людьми и предлагал им напитки с медпрепаратами, осознавая токсическое действие веществ. Жертвы теряли сознание, и Сабанов обкрадывал их. В деле 30 пострадавших.