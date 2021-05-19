От Антарктиды откололся айсберг площадью больше Мальорки

Происшествия

От Антарктиды откололся самый большой в мире айсберг. Об этом свидетельствуют данные европейского спутника.

Отколовшийся гигантский айсберг по площади больше острова Мальорки, площадь которого составляет 3640, кв. км., сообщает телеграм-канал «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в Антарктиде от шельфового ледника Брант откололся гигантский айсберг. Его размер сопоставим с территорией, которую занимает Санкт-Петербург, — 1,27 тысячи квадратных километра.