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Происшествия
От Антарктиды откололся айсберг площадью больше Мальорки
19 мая, 2021 11:42
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Pixabay
От Антарктиды откололся самый большой в мире айсберг. Об этом свидетельствуют данные европейского спутника.
Отколовшийся гигантский айсберг по площади больше острова Мальорки, площадь которого составляет 3640, кв. км., сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что в Антарктиде от шельфового ледника Брант откололся гигантский айсберг. Его размер сопоставим с территорией, которую занимает Санкт-Петербург, — 1,27 тысячи квадратных километра.
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