Остался только пепел: в результате пожара в больнице Багдада погибли 82 человека

Происшествия

Число жертв пожара в ковидной больнице в Багдаде увеличилось до 82 человек. Об этом сообщает портал Bagdad Al Yaum со ссылкой на заявление МВД Ирака.

«Пожар в больнице «Ибн аль-Хатиб» унёс жизни 82 человек, 110 пострадали», - говорится в сообщении.

Пожар в клинике на юго-востоке Багдада произошел накануне вечером. Двухэтажное здание выгорело изнутри практически полностью, ранее сообщалось о 58 погибших.

В тушении огня было задействовано около 30 пожарных расчетов, помощь оказывали десятки местных жителей, пишет ТАСС.