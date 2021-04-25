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Происшествия
Остался только пепел: в результате пожара в больнице Багдада погибли 82 человека
25 апреля, 2021 13:35
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Pixabay
Число жертв пожара в ковидной больнице в Багдаде увеличилось до 82 человек. Об этом сообщает портал Bagdad Al Yaum со ссылкой на заявление МВД Ирака.
«Пожар в больнице «Ибн аль-Хатиб» унёс жизни 82 человек, 110 пострадали», - говорится в сообщении.
Пожар в клинике на юго-востоке Багдада произошел накануне вечером. Двухэтажное здание выгорело изнутри практически полностью, ранее сообщалось о 58 погибших.
В тушении огня было задействовано около 30 пожарных расчетов, помощь оказывали десятки местных жителей, пишет ТАСС.
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