Организаторы несостоявшихся терактов в Москве получили сроки до 25 лет колонии
Второй западный окружной военный суд приговорил на сроки до 25 лет пятерых членов ИГИЛ* (запрещённая в России организация) за разработку планов по организации терактов в Московском регионе. Благодаря оперативникам, удалось предотвратить подрывы зданий полиции и школы.
Все пять преступников идут по ч. 2 ст. 205.5 («Организация деятельности террористической организации») и ч. 2 ст. 205 («Террористический акт») УК РФ.
«Суд приговорил Алибекова И. А. к 25 годам лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей, Азизова М. Р. и Баходурова Ф. Д. – к 18 годам и штрафу в размере 250 тыс. рублей каждому, Шахмедова Т. И. – к 19 годам и штрафу в размере 250 тыс. рублей, Мамурова У. К. – к 18 годам лишения свободы», – сообщили в ФСБ.
* ИГИЛ (запрещена в РФ) – жестокие террористы, подвергавшие тотальному уничтожению всех тех, кто мешал построению ими своего псевдо-халифата. Их нужно было остановить во что бы то ни стало, уверен военный эксперт.