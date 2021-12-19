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Происшествия
Оползень в Сочи лишил город водопровода
19 декабря, 2021 13:04
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mup_vodokanal_sochi/instagram.com
Жители курорта остались без воды как минимум на сутки.
Сильные дожди, не прекращавшиеся в городе последнюю неделю, послужили причинной движения горных пород в Хостинском районе города. Дома, расположенные в этих кварталах, находятся на склоне, внутри которого, по данным сочинского водоканала, проложены водопроводные трубы. Движение грунта разорвало коммуникации и вызвало фонтан воды высотой с восьмиэтажный дом.
К месту происшествия направлены ремонтные бригады. По данным news.ru для жителей пострадавших домов налаживается доставка мобильных цистерн с питьевой водой.
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