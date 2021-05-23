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Происшествия
Огонь в Москве: перекрыто дорожное движение в центре столицы
23 мая, 2021 13:02
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Большая Никитская улица в центре Москвы недоступна для автомобилей. Всему виной разгоревшийся пожар.
Как сообщает столичный дептранс, на месте работают оперативные службы.
При этом, как сообщает telegram-канал «Подъем», в располагающемся рядом храме о пожаре оповестили ударами в колокол.
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