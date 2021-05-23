Огонь в Москве: перекрыто дорожное движение в центре столицы

Происшествия

Большая Никитская улица в центре Москвы недоступна для автомобилей. Всему виной разгоревшийся пожар.

Как сообщает столичный дептранс, на месте работают оперативные службы.

При этом, как сообщает telegram-канал «Подъем», в располагающемся рядом храме о пожаре оповестили ударами в колокол.