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Происшествия

Огненное ЧП. В Кургане загорелись сразу семь домов

Сергей Михневич
1 мая, 2021 16:08
1 мин
Сергей Михневич
1 мая, 2021 16:08
1 мин
Nikolay Gyngazov/ Global Look Press
Nikolay Gyngazov/ Global Look Press

Сегодня днём в Кургане произошёл крупный пожар на улице Олега Кошевого – горят сразу семь частных домов.

Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы примерно в 15:00 по местному времени. Изначально сообщалось о пяти полыхающих строениях, но позже стало известно о семи зданиях охваченных огнём.

Площадь пожара на этот момент составляет 1700 квадратных метров, данных о пострадавших нет

Ситуацию осложняет сильный ветер. Его порывы на территории области достигают до 19 метров в секунду, передает ТАСС.

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Пожар
Россия
ЧП
Курган
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