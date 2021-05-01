Огненное ЧП. В Кургане загорелись сразу семь домов

Происшествия

Сегодня днём в Кургане произошёл крупный пожар на улице Олега Кошевого – горят сразу семь частных домов.

Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы примерно в 15:00 по местному времени. Изначально сообщалось о пяти полыхающих строениях, но позже стало известно о семи зданиях охваченных огнём.

Площадь пожара на этот момент составляет 1700 квадратных метров, данных о пострадавших нет

Ситуацию осложняет сильный ветер. Его порывы на территории области достигают до 19 метров в секунду, передает ТАСС.