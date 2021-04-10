Происшествия
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Происшествия
Русская планета
Происшествия

Огненный шторм: Амурскую область заволокло смогом из Китая из-за ветра

Сергей Михневич
10 апреля, 2021 08:44
2 мин
Сергей Михневич
10 апреля, 2021 08:44
2 мин
Serguei Fomine/Globallookpress.com
Амурскую область заволокло смогом из Китая

Сегодня, 10 апреля, жители Амурской области пожаловались на запах дыма. В Китае бушуют лесные пожары и дым от них в Благовещенск и другие населенные пункты принес ветер.

Система мониторинга соседнего государства зарегистрировала свыше 1 тысячи возгораний.

В приграничных районах на территории региона тоже есть несколько возгораний, но на задымление они не влияют, сообщает пресс-служба областного министерства лесного хозяйства.

«Жители Амурской области почувствовали дым. Сотрудники региональной диспетчерской службы Амурской авиабазы рассказали, что информационная система дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства на территории Китая зафиксировала более 1 000 термоточек. Дым от них в Благовещенск и другие населенные пункты, находящиеся на границе с КНР, принес южный ветер», - сообщили в ведомстве.

Амурская область входит в число регионов страны, которые постоянно страдают от лесных пожаров. По данным регионального министерства лесного хозяйства 27 млн га ее площади занимают леса со средним и высоким классами пожарной опасности, пишет ТАСС.

Поделиться
ТЕГИ
Китай
МЧС
Россия
Лесные пожары
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!