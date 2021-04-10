Огненный шторм: Амурскую область заволокло смогом из Китая из-за ветра

Происшествия

Сегодня, 10 апреля, жители Амурской области пожаловались на запах дыма. В Китае бушуют лесные пожары и дым от них в Благовещенск и другие населенные пункты принес ветер.

Система мониторинга соседнего государства зарегистрировала свыше 1 тысячи возгораний.

В приграничных районах на территории региона тоже есть несколько возгораний, но на задымление они не влияют, сообщает пресс-служба областного министерства лесного хозяйства.

«Жители Амурской области почувствовали дым. Сотрудники региональной диспетчерской службы Амурской авиабазы рассказали, что информационная система дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства на территории Китая зафиксировала более 1 000 термоточек. Дым от них в Благовещенск и другие населенные пункты, находящиеся на границе с КНР, принес южный ветер», - сообщили в ведомстве.

Амурская область входит в число регионов страны, которые постоянно страдают от лесных пожаров. По данным регионального министерства лесного хозяйства 27 млн га ее площади занимают леса со средним и высоким классами пожарной опасности, пишет ТАСС.