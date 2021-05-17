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Происшествия
Один погибший и двое пострадавших: в Архангельской области рухнул вертолет
17 мая, 2021 23:03
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pixabay.com
В Архангельской области разбился вертолет «Робинсон».
В результате крушения один человек погиб, двое получили травмы. Кроме того, один человек пропал без вести.
17 мая в 21:25 мск поступило сообщение о падении винтокрылой машины в районе острова Мудьюг. Известно, что «Робинсон» вылетел из аэропорта Васьково Архангельской области, сообщает ТАСС.
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