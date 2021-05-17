Один погибший и двое пострадавших: в Архангельской области рухнул вертолет

Происшествия

В Архангельской области разбился вертолет «Робинсон».

В результате крушения один человек погиб, двое получили травмы. Кроме того, один человек пропал без вести.

17 мая в 21:25 мск поступило сообщение о падении винтокрылой машины в районе острова Мудьюг. Известно, что «Робинсон» вылетел из аэропорта Васьково Архангельской области, сообщает ТАСС.