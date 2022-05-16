Один дома по-московски: двое детей смогли противостоять грабителю. Им помог алкоголь
В Москве грабитель пытался обчистить квартиру под видом курьера, но так напился алкоголя, что просто уснул. О случившемся рассказали дети.
Как оказалось, второклассник Ваня и его сестра-шестиклассница Милана сидели дома на Варшавском шоссе, ждали курьера — их мать уехала в ОАЭ, оставив присматривать за детьми сестру, но та была на работе.
«Доставщик» достал нож, схватил детей и связал их, а потом начал искать деньги. В результате, ему удалось нажиться на пять тысяч евро и одну тысячу долларов. Мужчина пытался найти ещё, но вдруг приметил бутылку коньяка, стал ее распивать и общаться с детьми — просил их рассказать, где мама прячет богатства. В конечном счёте, «грабитель» так опьянел, что попросту уснул.
Детям удалось освободиться и попросить о помощи. Прибывшие на место силовики нашли «курьера» пьяным — его задержали. Выяснилось, что он бывший любовник матери детей, 40-летний белорус Василий Курятников, передаёт Telegram-канал «SHOT».