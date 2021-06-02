Обвиняемый в убийстве гея сбежал из зала суда. Мужчину объявили в розыск
Обвиняемого в убийстве гея в 2019 году на вокзале объявили в розыск. Антон Бережной сбежал из Басманного суда.
Убийство произошло в июне 2019 года у Курского вокзала. По версии следствия, Бережной оскорблял Романа Едалова и Евгения Ефимова - ему не понравилась их сексуальная ориентация, а потом напал на них. В результате Ефимов получил ножевые ранения, а Едалов скончался. Напавший ранил его в сердце.
Ранее дело уже рассматривалось в том же Басманном суде Москвы. Тогда присяжные оправдали Бережного по эпизоду убийства, и его освободили из-под стражи в зале суда.
Теперь решение пересматривается. Дело проходит с новыми присяжными. Однако Бережной не вернулся в зал после перерыва. Суд отложил разбирательство и постановил доставить мужчину в суд принудительно, сообщает телеграм-канал «Baza».