Обвиняемые по делу о драке в 2019 году «чемодановские» цыгане пошли на шантаж
Обвиняемые по делу о драке в 2019 году в Чемодановке цыгане объявили голодовку в знак протеста против продления срока содержания под стражей. 1 июня суд продлил арест до 6 октября.
На суде 28 цыган заявили, что кроме голодовки, вскроют себе вены в СИЗО. Об этом изданию «Такие дела» сообщил глава региональной общественной организации Пензенской области «Паруса надежды» Андрей Оглы.
Цыгане пошли на шантаж, когда судьи зачитывали определение об очередном сроке ареста. Затем подсудимых вывели из зала судебных заседаний - они ругались и кричали, что не в силах терпеть мучения.
В марте цыгане сообщали о пытках на следствии. Сотрудники Следственного комитета это отрицали.
Напомним, 13 июня 2019 года в селе Чемодановка Пензенской области произошла драка между русскими и цыганами. Пострадал 21 человек, один скончался.