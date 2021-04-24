Обратно в ад: израилетян среди ночи разбудили ракеты

Происшествия

Более десятка прилетевших из сектора Газа ракет, заставило многих жителей Израиля вскочить среди ночи и бежать в бомбоубежище.

При этом, часть ракет удалось перехватить с помощью системы «Железный купол». Другие упали на открытой местности. Таким образом, по счастливой случайности, обошлось без пострадавших и разрушений.

Ответ израильской армии не заставил себя долго ждать: были нанесены удары по позициям группировки «Хамас» в секторе Газа.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Times of Israel, атака могла быть спровоцирована произошедшими накануне в Иерусалиме столкновениями между еврейскими и арабскими радикальными группами. В ходе разгона беспорядков полиция задержала около полусотни человек.