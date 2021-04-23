Новосибирские коммунальщики хотят получить 100 тысяч с шестилетней девочки

Происшествия

Работники коммунальных служб Новосибирской области пытаются взыскать крупную сумму денег с шестилетней девочки за услуги ЖКХ. Ранее квитанцию уже отменил суд, однако коммунальщики не сдаются.

Иск к ребенку подала «Сибирская тепло-энергетическая компания». По мнению ее представителей, девочка изначально должна была заплатить 26 тысяч рублей по счетам квартиры, доля в которой принадлежала ее умершей матери. Адекватность коммунальщиков в суде оценили по достоинству и перестали считать девочку ответчиком, перенаправив все счета ее отцу, который с семьей не живет.

Как сообщает telegram-канал «Подъем», на этом история не заканчивается. Родственники юной Полины уже сообщили, что на имя «должницы», уже после решения суда, пришла новая квитанция. На этот раз, на сумму в 100 тысяч рублей.

В управляющей компании, однако, решили пойти людям навстречу и предложили семье заключить договор о рассрочке.

«Пусть они приходят к нам в любое время», — на полном серьезе говорят чиновники.