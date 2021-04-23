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Русская планета
Происшествия

Новосибирские коммунальщики хотят получить 100 тысяч с шестилетней девочки

Кирилл Савушкин
23 апреля, 2021 20:11
2 мин
Кирилл Савушкин
23 апреля, 2021 20:11
2 мин
Zamir Usmanov/Global Look Press
Zamir Usmanov/Global Look Press

Работники коммунальных служб Новосибирской области пытаются взыскать крупную сумму денег с шестилетней девочки за услуги ЖКХ. Ранее квитанцию уже отменил суд, однако коммунальщики не сдаются.

Иск к ребенку подала «Сибирская тепло-энергетическая компания». По мнению ее представителей, девочка изначально должна была заплатить 26 тысяч рублей по счетам квартиры, доля в которой принадлежала ее умершей матери. Адекватность коммунальщиков в суде оценили по достоинству и перестали считать девочку ответчиком, перенаправив все счета ее отцу, который с семьей не живет.

Как сообщает telegram-канал «Подъем», на этом история не заканчивается. Родственники юной Полины уже сообщили, что на имя «должницы», уже после решения суда, пришла новая квитанция. На этот раз, на сумму в 100 тысяч рублей.

В управляющей компании, однако, решили пойти людям навстречу и предложили семье заключить договор о рассрочке.

«Пусть они приходят к нам в любое время», — на полном серьезе говорят чиновники.

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Новосибирская область
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Коммунальные службы
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