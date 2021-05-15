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Происшествия
Новый удар по российской экологии? Разлив нефти на Ямале
15 мая, 2021 01:21
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Rosatom/via Globallookpress.com
На территории Ямало-Ненецкого автономного округа случился новый разлив нефти. В «Газпромнефти» говорят, что все не так плохо.
Происшествие случилось в Пуровском районе на Карамовском месторождении, объекте дочки «Газпромнефти», расположенном в полуста километрах от Ноябрьска.
Как передает «Сибирь.Реалии», в компании уверяют, что разлилось менее тонны жидкости, а площадь загрязнения - 250 квадратных метров. Авария, по имеющимся данным, уже устранена.
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