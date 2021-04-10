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Происшествия
Ни стыда, ни совести. Дочь летчика-героя Чкалова мошенники обманули на 23 миллиона рублей
10 апреля, 2021 12:04
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Дочь летчика-героя Чкалова мошенники обманули на 23 миллиона рублей
В столице 81-летняя дочь легендарного советского летчика-испытателя Валерия Чкалова оказалась жертвой мошенников.
Женщине позвонил неизвестный и представился «старшим лейтенантом следственного отдела». Неизвестный заявил, что ее персональные данные ушли в интернет и теперь преступники смогут украсть финансы.
Собеседник предложил для «безопасности» перевести деньги на другой счет.
В итоге женщина перевела средства по указанным мошенником реквизитам и лишилась 23,3 млн рублей, сообщает канал, передает телеканал РЕН ТВ.
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