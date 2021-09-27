«Неужели вам не стыдно?»: убивший аспирантку Соколов закричал на судью после итогового решения
В Санкт-Петербурге завершилось рассмотрение апелляционной жалобы историка Олега Соколова, убившего 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко. Услышав итоговое решение, он закричал на судью.
Соколов произнес: «Это не честно, неужели вам не стыдно, это разве суд?!»
Суд оставил в силе приговор Соколову, которому назначили 12,5 лет колонии строгого режима. Приговор частично изменили: суд скорректировал место уничтожения патронов и обреза, использованных Соколовым для преступления.
Защита настаивала на новом рассмотрении дела или снижения наказания. Суд просили учесть провоцирующее поведение жертвы.
Соколов во время последнего слова заявил, что искренне раскаивается, и пошел на убийство, потому что «потерял голову», пишет ИА REGNUM. Он снова сказал, что убил аспирантку из-за оскорбления с ее стороны в адрес детей. Соколов заявил о любви к дочерям и матери.
Напомним, 8 ноября 2019 года историк, преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета убил бывшую ученицу и возлюбленную в своей квартире, выстрелив в нее из обреза. На утро он решил избавиться от тела, расчленив и утопив в Мойке.