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Происшествия
Неуправляемая китайская ракета добралась до Мальдив
9 мая, 2021 11:46
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US Navy/via Globallookpress.com
Фрагменты космической ракеты КНР, над которой был потерян контроль приводнились неподалеку от Мальдив.
Обломки упали в Индийский океан. Большая часть ракеты «Чанчжэн-5Б», при этом, сгорела в атмосфере планеты.
Как сообщает telegram-канал «Подъем», ранее часть обломков была заснята в небе над Севильей, в Испании.
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