Неуправляемая китайская ракета добралась до Мальдив

Происшествия

Фрагменты космической ракеты КНР, над которой был потерян контроль приводнились неподалеку от Мальдив.

Обломки упали в Индийский океан. Большая часть ракеты «Чанчжэн-5Б», при этом, сгорела в атмосфере планеты.

Как сообщает telegram-канал «Подъем», ранее часть обломков была заснята в небе над Севильей, в Испании.