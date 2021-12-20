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Происшествия
Несколько мигрантов напали на женщину в московском автобусе. Пассажиры дали отпор
20 декабря, 2021 13:37
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
В московском автобусе выходцы с юга напали на женщину-контролера. Мигранты отказывались оплачивать проезд.
За женщину заступились пассажиры. Они заставили грубиянов покинуть автобус, пишет Telegram-канал Readovka.
Инцидент произошел на маршруте 882 автобуса. Он курсирует между Теплым Станом и Коммунаркой. На этой территории зарегистрированы десятки тысяч приезжих.
Ранее несколько инцидентов с нападением мигрантов произошло в Москве. 9 декабря компания мигрантов избила мужчину, который заступился за молодую пару в метро.
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