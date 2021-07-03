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Происшествия
Непогода на Украине: обесточены около 100 населенных пункта
3 июля, 2021 10:38
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vk.com/vk_moscow/Global Look Press
На Украине из-за непогоды около 100 населенных пунктов остались без электричества, сообщают спасатели.
«В результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 93 населённых пункта в шести областях», – говорится в сообщении государственной службы страны по ЧС.
В настоящий момент работы по устранению ЧП продолжаются в усиленном режиме в Кировоградской,Черкасской, Киевской , Черниговской, Житомирской и Запорожской областях, пишет RT.
Накануне, 2 июля, Украину накрыли ливни и грозы, а под Киевом выпал град с куриное яйцо. Его размер доходил до пяти сантиметров в диаметре.
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