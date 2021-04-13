Неизвестный поджог автомобили депутатов от ЛДПР после их расследования по ремонту дороги

Происшествия

Неизвестный поджог автомобили двух депутатов Белогорского городского Совета народных депутатов – руководителя фракции ЛДПР в регионе Натальи Михайловой и ее заместителя Бориса Стрельского. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «умышленное уничтожение имущества путем поджога».

Известно, что инцидент произошел сегодня ночью. Кто именно поджог транспортные средства депутатов, сотрудники правоохранительных органов пока не установили, но расследование ведется, передает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

К слову, депутаты уверены, что случившееся напрямую связано с их политической деятельностью, поскольку не так давно ими было проведено расследование, касающееся ремонта дорог в Белогорске. Как выяснилось, «почти на 11 миллионов рублей не выполнены работы, ещё примерно на 26 миллионов рублей – некачественные», – пояснила Михайлова. Соответствующие данные были опубликованы депутатами от ЛДПР в общественно-информационной газете «Просто газета».

«Такие методы как поджог я считаю методами из 90-х годов», – цитирует руководителя фракции ЛДПР в регионе Наталью Михайлову РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что мэр Белогорска пришел в ярость, после того как узнал о расследовании, проведенном депутатами ЛДПР, и зачем-то стал вспоминать Украину.