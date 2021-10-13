Неисправен двигатель: результаты расшифровки самописцев L-410 противоречат версии об ошибке пилотов
Информированный источник назвал неисправность одного двигателя причиной крушения L-410 с парашютистами в Татарстане. Основная версия гласит, что к аварийной посадке привели ошибка пилотов и столкновение крыла с «Газелью».
На неисправность двигателя указала расшифровка самописцев. Из-за этого самолету не хватило тяги при совершении посадки.
«Первичная расшифровка самописцев позволяет сделать вывод о неисправности левого двигателя», - сказал собеседник «Интерфаксу». Это привело к тому, что самолет свалился на левый бок, развернулся на 180 градусов и столкнулся с землей.
Напомним, 10 октября самолет L-410 взлетел с аэродрома и через несколько минут оказался на земле. Выжили 6 человек из 22 находившихся на борту. Выжившие сидели в задней части судна. Один из них рассказал о хлопке и действиях экипажа.
Дочь погибшего пилота Михаила Беляева заявила, что отец неоднократно говорил об отключении двигателей у этого самолета. О неисправности докладывалось руководству Мензелинского аэроклуба.