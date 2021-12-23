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Происшествия
Не в силах добиться приезда врачей, москвич вызвал «скорую», назвавшись сотрудником полиции
23 декабря, 2021 18:55
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vkrasnoznamenske.ru
37-летний Дмитрий Филатов придумал способ ускорить прибытие «неотложки» к своей занемогшей супруге. Набрав «03», он назвался оперативником, находящимся «на месте преступления». Прибывшая в считанные минуты бригада обнаружила обоих супругов в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Как выяснилось, Филатовы регулярно названивают в экстренные службы столицы после своих запоев, как правило, с просьбами открыть входную дверь. От лица правоохранительных органов они еще не обращались ни разу, тем не менее, сейчас «горе-оперативнику» грозит денежный штраф в размере до полутора тысяч рублей за заведомо ложный вызов.
Факт звонка с номера телефона Филатова до ложного вызова дежурные отрицают, - сообщает «Московский монитор».
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