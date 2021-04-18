Происшествия
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Происшествия
Русская планета
Происшествия

Не справился с управлением. В жуткой аварии под Ростовом погибли пять подростков

Сергей Михневич
18 апреля, 2021 09:37
1 мин
Сергей Михневич
18 апреля, 2021 09:37
1 мин
Konstantin Kokoshkin/Globallookpress.com
В жуткой аварии в Ростовской области погибли пять подростков

Сегодня, 18 апреля, примерно 4:30 утра в Ростовской области в результате аварии лишились жизней пять человек.


По предварительной информации, 14-летний подросток за рулем автомобиля Hyundai Accent не справился с управлением и машина врезалась в дерево.

В момент удара в иномарке находились шесть человек, пятеро из них погибли на месте. Еще один молодой человек выжил и сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По факту смертельного ДТП проводится проверка, личности находившихся в салоне автомобиля устанавливаются, передает ТАСС.

Поделиться
ТЕГИ
Россия
ДТП
Ростовская област
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!