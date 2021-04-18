Не справился с управлением. В жуткой аварии под Ростовом погибли пять подростков

Происшествия

В жуткой аварии в Ростовской области погибли пять подростков

Сегодня, 18 апреля, примерно 4:30 утра в Ростовской области в результате аварии лишились жизней пять человек.



По предварительной информации, 14-летний подросток за рулем автомобиля Hyundai Accent не справился с управлением и машина врезалась в дерево.

В момент удара в иномарке находились шесть человек, пятеро из них погибли на месте. Еще один молодой человек выжил и сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По факту смертельного ДТП проводится проверка, личности находившихся в салоне автомобиля устанавливаются, передает ТАСС.