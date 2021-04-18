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Происшествия
Не справился с управлением. В жуткой аварии под Ростовом погибли пять подростков
18 апреля, 2021 09:37
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В жуткой аварии в Ростовской области погибли пять подростков
Сегодня, 18 апреля, примерно 4:30 утра в Ростовской области в результате аварии лишились жизней пять человек.
По предварительной информации, 14-летний подросток за рулем автомобиля Hyundai Accent не справился с управлением и машина врезалась в дерево.
В момент удара в иномарке находились шесть человек, пятеро из них погибли на месте. Еще один молодой человек выжил и сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.
По факту смертельного ДТП проводится проверка, личности находившихся в салоне автомобиля устанавливаются, передает ТАСС.
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