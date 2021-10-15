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Происшествия
Не давал пить, гулять ночью: первокурсница мехмата МГУ зарезала дедушку
15 октября, 2021 14:09
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Студентка первого курса мехмата МГУ Эмина Якубова раскрыла на допросе причину убийства родного деда. По словам 20-летней девушки, родственник не разрешал ей поздно выходить из дома и осуждал за принадлежность к пьяным компаниям.
Якубова рассказала, что соседи вызвали полицию из-за шума в квартире. Дед ругался на внучку за то, что накануне она вышла на улицу без разрешения и вернулась пьяной, и бил её ремнем. Сбежавшую девушку разыскивал её отец в социальных сетях. После убийства в адрес девушки сыплются угрозы.
Ранее студентка биологического факультета МГУ выпрыгнула с 14 этажа общежития ДАС – она покончила жизнь самоубийством из-за проблем с учебой.
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