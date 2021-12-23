Наталья Поклонская с ребенком успела закрыться от проникшего в ее крымскую резиденцию мужчины
Неизвестный гражданин Украины пытался ворваться в крымский дом посла России в Кабо-Верде Натальи Поклонской. В этот момент она была с дочерью и успела закрыться.
Об инциденте сообщила сама экс-прокурор. Она рассказала, что это «малоприятное ощущение», когда «кто-то ломится и тарабанит во все двери, а ты в этот момент находишься одна с ребёнком в доме».
По словам дипломата, полиция не стала наказывать мужчину и отправила его обратно на Украину. Об этом она написала в своем Telegram, приложив запись с камеры видеонаблюдения.
На записи видно, как мужчина проник на придомовую территорию, перепрыгнув через забор.
Ранее сообщалось, что власти Украины хотят задержать Поклонскую. Соответствующее разрешение дал суд. Экс-прокурора Крыма считают виновной в госизмене.