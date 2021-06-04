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Происшествия
Населенный пункт РФ закрыли на карантин после информации об опаснейшем заболевании
4 июня, 2021 17:27
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Konstantin Mikhailov/2001:11:29/Globallookpress
Расположенное в республике Тува село Бижиктиг-Хая оказалось закрыто на карантин после сообщения об обнаружении у россиянина опасного заболевания. Речь о печально известной сибирской язве.
Врио главы региона Владислав Ховалыг сообщил о том, что кожная форма заболевания выявлена у 29-летнего жителя села. Данная форма менее опасна относительно легочной и желудочно-кишечной.
Как сообщает «Сибирь.Реалии», специалисты ведут наблюдение за всеми контактировавшими с молодым человеком.
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