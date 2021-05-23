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Происшествия
Напавшего на учителя школьника в Пермском крае арестовали
23 мая, 2021 14:06
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Zamir Usmanov/Global Look Press
Суд города Березники в Пермском крае под арест отправильна два месяца ученика школы, который напал с ножом на учителя.
Заседание прошло в закрытом режиме, а решение суда об избрании меры пресечения пока не оглашалось.
Молодой человек в пятницу, 21 мая, напал с ножом на преподавателя. Женщине были нанесены несколько резаных ранений в область шеи и руки, пишут «Народные новости».
Сейчас она находится в реанимации Пермской краевой клинической больницы в тяжелом состоянии. По поводу инцидента возбуждено уголовное дело.
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