Напавшего на учителя школьника в Пермском крае арестовали

Происшествия

Суд города Березники в Пермском крае под арест отправильна два месяца ученика школы, который напал с ножом на учителя.

Заседание прошло в закрытом режиме, а решение суда об избрании меры пресечения пока не оглашалось.

Молодой человек в пятницу, 21 мая, напал с ножом на преподавателя. Женщине были нанесены несколько резаных ранений в область шеи и руки, пишут «Народные новости».

Сейчас она находится в реанимации Пермской краевой клинической больницы в тяжелом состоянии. По поводу инцидента возбуждено уголовное дело.