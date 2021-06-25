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Происшествия
Нападение с применением холодного оружия произошло в Германии
25 июня, 2021 19:58
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Bodo Marks/dpa/Globallookpress
Нападение в Германии, в городе Вюрцбург, с применением холодного оружия, повлекло за собой тяжелые ранения у нескольких человек.
Нападавший уже арестован полицией. По некоторым данным, на месте происшествия есть погибшие. Об этом сообщает Reuters.
Обновление: по новым данным нападавший успел убить троих и ранить шестерых человек
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