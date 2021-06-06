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Происшествия
Найденная в Чехии бомба спровоцировала масштабную эвакуацию
6 июня, 2021 18:53
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
В одном из регионов юго-востока Чехии, в ходе строительных работ, экскаватор обнаружил опасную находку. Из-под земли показалась бомба времен Второй мировой войны.
Власти города Велка-Битеш среагировали оперативно и эвакуировали порядка 1,3 тысяч человек. Об этом сообщает telegram-канал «Белта».
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