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Происшествия
Над «сердцем» Киева зазвучала воздушная тревога
25 февраля, 2022 15:36
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Youtube РБК
Над центральной площадью Киева, Майданом, начала звучать сирена воздушной тревоги. Момент включения сирены попал на видеотрансляцию из центра города.
Также поступила информация о том, что украинская столица вступила в оборонительную фазу. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Помимо этого, в украинских Telegram-каналах распространяется информация о том, что украинские войска начали входить в столицу. На фоне этого ВСУ просят горожан не снимать военную технику.
Трансляцию происходящего на Майдане ведёт Youtubue-канал «РБК».
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