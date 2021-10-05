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Происшествия
Начальник УФСИН Саратова подал в отставку на фоне скандала с изнасилованием заключенных
5 октября, 2021 20:07
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УФСИН России по Саратовской области
Глава УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов подал в отставку на фоне громкого скандала. Ранее появились свидетельства пыток и насилия над заключенными, находящимися на лечении в региональной тюремной больнице. Об том, что начальник УФСИН подал в отставку, сообщил информированный источник «Интерфакса».
По словам собеседника агентства, после скандала Федотов написал рапорт об отставке. На данный момент областного УФСИН находится в отпуске. Предполагается, что с отдыха на службу он уже не вернется.
«Интерфакс» отмечает, что официального подтверждения увольнения Федотова пока не поступало.
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