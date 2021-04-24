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Происшествия
Начальник ФСИН по Забайкалью не вернулся с охоты после случайного выстрела
24 апреля, 2021 17:04
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Kalashnikov Media/via Globallookpress.com
Руководитель забайкальского отделения Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерал-майор Евгений Шихов был застрелен в ходе своей вылазки на охоту.
По имеющимся данным, причиной смерти Шихова стал случайный выстрел. Об этом сообщает «Интерфакс».
Региональный сайт ведомства сообщает, что Шихов состоял в браке. У него осталось трое детей. Ранее он занимал должность начальника ФСИН по Мурманской области.
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