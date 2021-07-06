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Происшествия
На Украине могут обвалиться пещеры Киево-Печерской лавры
6 июля, 2021 04:08
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Украинская православная церковь попросила премьера страны Дениса Шмыгаля ликвидировать аварийную ситуацию в лабиринтах Ближних пещер Киево-Печерской лавры.
По данным Церкви, существует угроза разрушения лабиринтов, если срочно не ликвидировать аварийную ситуацию. Это может привести к человеческим жертвам.
Отмечается, что в пещерах увеличился уровень увлажненности грунтов. Как заявил Митрополит Павел, пещера задействована в паломническом маршруте.
Общая длина Ближних пещер составляет 383 метра. Они состоят из трех улиц. Ближние пещеры включены во Всемирное наследие ЮНЕСКО, пишет Коммерсант».
Как сообщалось, изменения климата предскажут по данным из пещеры.
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