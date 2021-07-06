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Происшествия
На Украине при странных обстоятельствах утонул генерал
6 июля, 2021 15:37
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Ovsyannikova Yulia/ZUMAPRESS.com/Global Look press
На Украине при невыясненных обстоятельствах утонул генерал Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Валерий Курников.
Высокопоставленный военный находился на отдыхе с семьей в Одессе. Он погиб 5 июля на пляже на 13-й станции Фонтана.
Очевидцы, видевшие его последний раз, рассказали, что он плыл к волнорезу. Позже тело 55-летнего генерала обнаружили без признаков жизни, сообщает «Страна.ua».
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